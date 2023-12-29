رئيس قضايا الدولة: تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات النادي الرياضي

قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الرقمنة والميكنة من الأشياء التي طالما نادت بها الدولة المصرية لتحقيق الإنجاز في كافة المجالات والتي من أبرزها العدالة الناجزة.

وأضاف الفخراني في تصريحات لـ«الوطن»، أن التصويت الإلكتروني الذي قمنا بتفعيله اليوم لأول مره في تاريخ الأندية الرياضية هو تجربة رائدة مشيراً إلى تفاؤله بالتجربة ونجاحها، مؤكدا أنها ستطبق على كافة الاستحقاقات الانتخابية لاحقاً اذا ثبتت كفاءتها اليوم في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي.

وأوضح رئيس قضايا الدولة: هناك إقبال كبير من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية لخوض هذه التجربة الفريدة وهي التصويت إلكترونياً.

وعن مزايا التصويت الإلكتروني أشار رئيس قضايا الدولة، إلى أنه يوفر عمالة ومواد أولية كالأوراق والأحبار الفسفورية وغيرها وأيضا سرعة في إعلان النتيجة.

واستكمل، أن الإقبال من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية قد يساهم في اكتمال النصاب الذي يجعل الجمعية العمومية تنعقد بشكل صحيح.

يشار إلى أن اللجان فتحت أبوبها اليوم في تمام التاسعة صباحاً أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.