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التحالف الوطني للعمل الأهلي: عمليات جراحية لمرضى العيون بالمجان في الأقصر

كتب:

سهيلة هاني
04:43 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
التحالف الوطني خلال قافلة عينيك في عينينا

التحالف الوطني خلال قافلة عينيك في عينينا

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق قافلة «عينيك في عينينا» لتقديم الكشف وتركيب النظارات الطبية وتحويل العمليات الجراحية 100٪؜ بالمجان بقرية الكيمان مركز أسنا محافظة الأقصر.

قافلة عينيك في عينينا

وأوضح التحالف في بيان له، أن القافلة الطبية قدمت كشف وتركيب نظارات طبية بالمجان قائلا: من شمال مصر إلى جنوبها قافلة عينيك في عينينا لتقديم الكشف وتركيب النظارات الطبية وتحويل العمليات الجراحية 100٪؜ بالمجان لأهالي قرية الكيمان بأسنا في الأقصر.

وأضاف التحالف الوطني، أن القافلة تنفيذ مؤسسة صناع الخيرعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحا أن مؤسسات التحالف المختلفة متواجدة مع  أهالينا في كل مكان لتقديم عديد من الخدمات.

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بقلم سهيلة هاني