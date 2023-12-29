انطلاق حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» لدعم الصناعة المحلية بمطروح

نظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي حملة إعلامية لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار مستقبل ولادنا في منتج بلدنا، التي تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية ودعم توطين الصناعة الوطنية وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة وأحياء الحرف التراثية وتبدأ الحملة اليوم، وتستمر حتى نهاية فبراير 2024.

المبادرات الشبابية ودعم المنتج المحلى

وبدأت أولى فعاليات الحملة بمركز النيل بمطروح بندوة بعنوان المبادرات الشبابية ودعم المنتج المحلي، بحضور لفيف من شباب خريجين الجامعات، وأدارت الحوار صافيناز أنور مدير مركز النيل بمرسى مطروح التي استعرضت موضوع الحملة وأهميتها والأهداف المرجوة من الحملة والآليات المستخدمة وضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية للوصول بالحملة إلى كافة فئات المجتمع المطروحي والوقوف على المعوقات والمشكلات التي تواجه المنتج المصري والمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة وبحث الحلول والمقترحات لحل تلك المعوقات لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه المنتج الوطني.

دعم الصناعة المصرية

واستعرض الدكتور حمد خال شعيب رئيس لجنة التراث بمحافظة مطروح خلال الندوة أهمية دور المواطن المصري في الظروف الحالية التى تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، الذي يحتاج منا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد في دعم ومساندة القضايا الوطنية والتي تأتي في مقدمتها حالياً دعم الصناعة المصرية، وحث المواطنين على الإقبال على شراء المنتج المصري من أجل دعم الاقتصاد المصري.

التخلص من عقدة الخواجة

وأهاب رئيس لجنة التراث بالشباب أنه آن الأوان للتخلص مما يسمى بعقدة الخواجة، وهي تفضيل المنتج الأجنبي على المنتج المصري تحت أي دعاوى واهية، كما تناول أهمية تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الشعب المصري وتشجيع التصنيع واستخدام الموارد المحلية.

دعم المنتج المصري

وتناولت الدكتورة شيماء إبراهيم مدرس مساعد إدارة الأعمال بالمعهد العالي للتكنولوجيا مفهوم المبادرة المجتمعية وارتباطها بالعمل التطوعي، وكيفية توظيف طاقات الشباب وإقبالهم على العمل التطوعي في خدمة قضايا وهموم الوطن، ودور الشباب في دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية.