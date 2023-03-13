محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات الشباب بنادي المحليات في مدينة ناصر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض منتجات الشباب للمشروعات المتنوعة بأسعار تنافسية «صناعي، غذائي، تجاري، حرف تراثية»، بنادي المحليات بمدينة ناصر، والذي ينظمه حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، ويستمر حتى الجمعة 17 مارس.

أجنحة المعرض والمشروعات المعروضة

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه أجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شباب العارضين، حيث ضم المعرض العديد من المشروعات والمنتجات التي تنوعت بين «أدوات منزلية، وأجهزة معمرة منتجة محليا»، وضم المعرض 27 عارضا وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة «غرب جرجا، وحي الكوثر، وسوهاج الجديدة»، كما تفقد جناح نباتات الزينة، والذي ضم العديد من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، ونبات الأزولا، والذي يعتبر بروتين بديل العلف الحيواني.

وحدة تطوير الأعمال

كما استمع إلى شرح مفصل عن وحدة تطوير الأعمال التابعة لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والتي تقدم خدمات الجهاز لأصحاب المشروعات بالمجان، حيث تم إطلاقها في 2021، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا بالقاهرة.

وتضم الوحدة مجموعة من فنيين وخبراء واستشاريين الجهاز، وتقدم مجموعة من الخدمات لأصحاب المشروعات في أماكنهم لتحسين كفاءة وأداء المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية محليا وعالميا.

كما تقدم الوحدة خدمة التصوير الاحترافي للمشروعات والتصوير باستخدام الموبايل، بالإضافة إلى تقديم استشارات في تنمية الأعمال، والتوعية بمنصات التسويق الإلكترونية وكيفية التسجيل عليها، وكذلك التوعية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية، والتوعية بقانون تنمية المشروعات وحوافزه.