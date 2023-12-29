رئيس جامعة سوهاج: إدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، والذي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب البرامج المختلفة بالمركز، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

إدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل

وأكد رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج، وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع تحديد أماكن عقد الامتحانات، ليتم إجراءها بمدرجات الجامعة الرئيسي، مشدداً على ضرورة توفير كل سبل راحة الطلاب وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية للطلاب.

تشكيل لجان الامتحانات والكنترولات وأعمال المراقبات

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل أن المجلس ناقش تشكيل لجان الامتحانات والكنترولات وأعمال المراقبات والملاحظات، وكذلك اللجان الطبية المعاونة والأمن اللازمة لإجراء الامتحانات، مضيفاً أن الامتحانات سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 28 يناير وتنتهي 8 فبراير بالنسبة لبرامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبالنسبة لبرامج الشراكة مع القاهرة ستبدأ الامتحانات يوم 28 يناير وتنتهي الثلاثاء 16 فبراير 2024.

جدير الذكر أن مركز التعليم المدمج يتيح الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا، للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج.