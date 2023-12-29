تجديد منح 7 كليات في جامعة سوهاج شهادة الأيزو

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، القيادات بالجامعة، على ما حققوه من نجاحات، بتجديد حصول عدد 7 كليات على شهادتي الأيزو9001 و2015، من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، والمنتدي الدولي للاعتماد «IAF».

كذلك شهادة الأيزو21001 و2018 من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، وتمنى النعماني، دوام التميز لجميع كليات الجامعة، بهدف وصولها إلى المستوى العالمي.

الكليات الحاصلة على الشهادات

وأكد النعماني، أن كليات الجامعة التي حصلت على الشهادات هي: «العلوم، الطب، الآداب، التمريض، الزراعة، التجارة، والصيدلة»، وتمنى بذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز.

زيارة فريق مراجعين الجودة استمرت 4 أيام

وجدير بالذكر أن زيارة فريق مراجعين الجودة، استمرت 4 أيام، تم من خلالها منح الـ7 كليات الشهادات المميزة، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هي الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، التي تطبق الأيزو لإدارة المؤسسات التعليمية.