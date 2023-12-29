مفاجآت بالجملة في الحلقة الأخيرة من مسلسل «زينهم».. ظهور صدقي صخر يخطف الأنظار

نجح مسلسل «زينهم»، الذي يعرض على قناة «dmc» ومنصة «watch it»، في خطف الأنظار، وتصدر مؤشر محرك البحث «جوجل» مع عرض الحلقة الأخيرة منه.

مفاجآت الحلقة الأخيرة من مسلسل «زينهم»

وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت، من بينها الكشف عن آلية وكيفية وفاة والد زينهم «أحمد داود»، الذي شغل الأحداث طول حلقات المسلسل، إذ كان يبحث عن سبب مقتل والده في ظروف غامضة، أدت لحفظ قضيته بعد وفاته، وكانت سببًا في التحاقه بكلية الطب وتخصصه في مجال الطب الشرعي، للبحث عن قاتل والده وملابسات الحادث.

كما شهدت الحلقة الأخيرة ظهور الفنان صدقي صخر، بدوره في مسلسله السابق «صوت وصورة»، من خلال شخصية المحامي لطفي عبود، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره اللافت وسط إشادات الجمهور بمؤلف العمل السيناريست محمد سليمان عبد المالك.

وكانت ثالث مفاجآت الحلقة الأخيرة، خطبة كل من الدكتور زينهم «أحمد داود»، وشخصية جميلة «سلمي أبو ضيف»، واتخذاه قرار مساعدتها فى تحقيق حلمها بالتصوير، حتى صمم لها ستديو خاص.

أبطال المسلسل

مسلسل «زينهم»، من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمي أبو ضيف، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داوود، ياسر عزت وآخرين من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحي إسماعيل.