صدقي صخر مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم، بشخصية المحامي لطفي عبود، الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة، وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور، الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل، ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل صوت وصورة

ويعتبر مسلسل صوت وصورة أحدث أعمال صدقي صخر الذي احتل رقم 1 في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

فيلم أنف وثلاث عيون

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم «أنف وثلاث عيون»، خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر، المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.