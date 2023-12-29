برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمار ضخم بقيمة 379 مليون دولار

أكّد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام المناطق الحرة الخاصة، الذي يقام تحت اسم شركة «البحر الأحمر لمحطات الحاويات»، «ش.م.م» للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف كيلومتر مربع.

مشروع اقتصادية قناة السويس يجذب الاستثمار

وقال إنّ المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الذي سيساهم في دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

المشروع يهدف إلى بناء وتطوير البنية الفوقية

وأشار «عثمان» إلى أن المشروع، يهدف إلى بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها 379.6 مليون دولار أمريكي، وبحجم إنتاج 1.6 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدم TEU.

وأوضح أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية ودعم جهود توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.