لأول مرة.. اختبار 5 آلاف طالب في جامعة قناة السويس إلكترونيا

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن بعض كليات الجامعة أدت اختبارات المتطلبات إلكترونيا من الاثنين الماضي، وحتى اليوم الخميس استعدادًا لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي في 2 يناير المقبل.

وأضاف رئيس جامعة القناة في بيان صحفي، اإنه مدار هذا الأسبوع تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة، في كليات الصيدلة، والطب، وطب جراحة الفم والأسنان، و التمريض، والطب البيطري، و الآداب والعلوم الإنسانية بـ12 مقرر دراسي بإجمالي طلاب 5 آلاف و664 طالب وطالبة.

عميد كلية الآداب: الاختبارات الإلكترونية تجري لأول مرة

وقال الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القناة إن الاختبارات الإلكترونية أجريت للمرة الأولى لطلاب الكلية ببرامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، والترجمة الفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج الجيوماتكس، وبرنامج GIS.

وأضاف أن هذا الأسبوع تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة ل 2300 طالب وطالبة داخل كلية الآداب بالتزامن مع الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، والمقرر أن تنطلق في بداية شهر يناير المقبل.

تدريب أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاختبارات الإلكترونية، إن الاختبارات الإلكترونية تم إجراؤها في الجامعة، باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية، هي منظمومة Gourmet تحت إشراف الجامعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، فيما تم استخدام منظمومة MKCL للاختبارات الإلكترونية لطلاب كليات الطب البيطري.

واضاف أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة، مشيرا إلي أن الاختبارات عُقدت هذا الأسبوع ل1203 طالب وطالبة، حيث أدى 366 طالب وطالبة متطلبات الجامعة بواقع 30 طالب وطالبة، ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية، و11 طالب وطالبة ببرنامج طب الحيوانات الأليفة، أدوا امتحانات متطلب مدخل لغة إنجليزية، كما أدى 325 طالب وطالبة بالفرقة الأولى امتحان متطلب مدخل الجودة.

كما أدى 284 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة اختبار مادة أمراض الأسماك إلكترونيا، أما طلاب الفرقة الرابعة- فأدى اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 171 طالب وطالبة، إلى جانب 55 طالب وطالبة أدوا الاختبارات ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية.