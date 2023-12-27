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رئيس جامعة قناة السويس يطمئن الطلاب: «الامتحانات من المنهج»

كتب:

عمرو الورواري
02:34 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعًا مع عمداء الكليات بالجامعة، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق في 2 يناير القادم.

أكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج محتوى الامتحان عن ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك حرصًا على ضمان حصول الطلاب على حقهم في الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أن جميع الكليات جاهزة لإمتحانات التخلفات والتي من المنتظر أن تبدأ بعد إنتهاء إمتحانات متطلبات الجامعة خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 1 يناير.

وأعلن الدكتور ناصر مندور في بيان صحفي جاهزية الجامعة وكلياتها ومعاهدها لعقد الامتحانات النظرية والتي تنطلق 2 يناير القادم ومن المنتظر أن يؤدي بها الامتحانات أكثر من 43 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

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