تفاصيل القرض الشخصي المقدم من بنك قناة السويس.. يصل إلى 3 ملايين جنيه

يتيح بنك قناة السويس لجيمع العملاء إمكانية الحصول على قرض شخصي بضمان الراتب، بحد أقصى يصل إلى 3 ملايين جنيه، وبأقساط شهرية وربع سنوية ونصف سنوية، ومتوفر السنوي خاصة بقطاع البترول.

وتبدأ مدة القرض في بنك قناة السويس من 6 أشهر حتى 10 سنوات، بفائدة تنافسية، وتأمين على الحياة طوال فترة القرض، وسهولة سداد الأقساط من خلال فروع البنك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

القرض الشخصي من بنك قناة السويس

وتتضمن شروط القرض الشخصي أن يكون الحد الأدنى للسن من 21 عامًا، والحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 1500 جنيه.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من بنك قناة السويس للحصول على القرض الشخصي بضمان الراتب، بطاقة الرقم القومي سارية وفاتورة مرافق حديثة لآخر 3 أشهر.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في عام 2023 يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.