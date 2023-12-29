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ضبط 2264 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
06:09 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاءت أبرز النتائج كالآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط 3 قضايا.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية والمخدرة: ضبط 3 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2264 مخالفة مرورية متنوعة. 

-في مجال الأمن العام: ضبط عدد 42 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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