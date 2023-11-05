الأمن العام يضبط عصابة سرقة الموتوسيكلات في الشرقية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق).

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.