رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأمن العام يضبط عصابة سرقة الموتوسيكلات في الشرقية

كتب:

محمد بركات
02:01 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
حبس _ صورة تعبيرية

حبس _ صورة تعبيرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق).

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط مالك ورشة وشقيقته بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ضبط عامل يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالفيوم

ضبط متهم استولى على 15 مليون جنيه من ميراث زوجته وحرض على قتلها

ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط 17 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري في كفر الشيخ

ضبط 2 طن دقيق مدعم و839 بطاقة تموينية خلال حملة في أسيوط

ضبط 17 مخالفة في حملة على المخابز بالدقهلية

ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ميت غمر بالدقهلية

ضبط أكثر من 400 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في أسبوع بالدقهلية
بقلم محمد بركات