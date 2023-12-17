«الصحفيين» تطرح 96 وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية في مدينة القاهرة الجديدة بمشروع جنة اعتبارا من غدا الاثنين، وحتى الاثنين 25 ديسمبر، بسعر المتر 11575 جنيها بخلاف نسبة التميز بمساحات تتراوح من «100م، 130م، 140م، 150م»، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنه يسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1 مصاريف إدارية، 0,5% من قيمة الوحدة «مجلس أمناء»، يسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية «1% من قيمة الوحدة» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

وأكدت أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2 وزارة المالية + 0.5 مصاريف إدارية»، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

شروط الحجز

وحددت التقديم وشروط الحجز وجاءت كالتالي:

- التقديم بمركز الخدمات في الطابق الأول.

- الحجز الأولوية لمن لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.

- في حالة زيادة الأعداد تجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز في بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.