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«الإسكان» تمنح مهلة للمتعاملين مع شركة «6 أكتوبر الزراعية» لتوفيق أوضاعهم

كتب:

أيمن حمزة
11:27 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
الإسكان تعلن:فتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية

الإسكان تعلن:فتح باب توفيق أوضاع المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 في منطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتوفيق أوضاعهم، وذلك حتى تاريخ 20 مارس 2024، وذلك بناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.

وأوضح الجهاز أنَّه يتمّ تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية بمقر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، «أصل للاطلاع + صورة»، ورفع مساحي من جهة معتمدة، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13 نوفمبر 2022.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.