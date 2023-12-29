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«الإسكان»: مهلة شهر لإنهاء إجراءات المتقدمين لتوفيق أوضاعهم في الشروق

كتب:

أيمن حمزة
11:00 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الإسكان تعلن مهلة جديدة لأصحاب الأراضي المضافه المقبولة لتوفيق أوضاعهم بالشروق

الإسكان تعلن مهلة جديدة لأصحاب الأراضي المضافه المقبولة لتوفيق أوضاعهم بالشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، آخر موعد للسداد، وإنهاء إجراءات التعاقد للمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق؛ ليصبح إجمالي المساحة 52 ألفًا و992 فدانا هو شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول لطلباتهم على موقع الجهاز.

وأضاف المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يعتبر عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقي طلبات باقي المواطنين.

وأشار المهندس علي سعد، إلى أنّه تلاحظ قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

 

وتحذر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.