«شباب ورياضة الشرقية»: بدء تنفيذ برنامج «حماية جيل» بقرى حياة كريمة بالحسينية 

بدأت إدارة النشء بالشرقية تنفيذ برنامج «حماية جيل» بقرى حياة كريمة بمركز شباب طارق بن زياد بإدارة شباب الحسينية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية خلال بيان لها، أنه تم تنفيذ ورش العمل والجلسات النقاشية مع أولياء الأمور عن الثقة بالنفس لدى المُراهقين، وورشة الثانية عن كيفية مُواجهة التنمر للأهالي، وورشة عمل ثالثة عن إدمان الإنترنت للأطفال، بصدد تأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا.

تطوير الأفكار لمواجهة المجتمع الخارجي

وأوضحت المديرية أنه خلال فعاليات الورش اعتمد المتخصصين على استخدام أسلوب العصف الذهني مع أولياء الأمور والنشء المشاركين والمناقشة الجماعية والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورؤيتهم من خلال المشاركة في الورش التفاعلية التشاركية، وتم طرح عدة أمور ومشاكل حياتية وكيفية مواجهتها وطرح الحلول المتاحة والبديلة، مع مراعاة الطابع الريفي لأبناء مركز الحسينية، وضرورة تطوير أفكارهم ليواجهوا المجتمع الخارجي عند وصولهم لمراحل التعليم الجامعي.

التدريب باللقاء الحواري على أهمية المشاركة الإيجابية

وحث المدربين القائمين على التدريب باللقاء الحواري على أهمية المشاركة الإيجابية في المجتمع والحفاظ على ما قدمته الدولة من إنشاءات بمبادرة «حياة كريمة»، حيث حظيت الحسينية بالمرحلة الأولى في التنفيذ.

وأكد المدربين والميُسرين أهمية المشاركة في المبادرات التي تنمي مهاراتهم والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، وحثهم على روح المواطنة لديهم وتجنبهم للظواهر السلبية في المجتمع من شائعات وتنمية الوعي والإدراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ومبادرات تٌنمي حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج بقرى حياة كريمة بمدينة الحسينية على مدار يومين، اليوم الأول تم تنفيذه بمركز شباب طارق بن زياد واليوم الثاني بمركز شباب المناجاة الكبرى.