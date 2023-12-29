أستاذ اقتصاد: الصعيد خرج من دائرة التهميش بمشروعات قومية ومبادرة حياة كريمة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة تهتم بقطاع الصعيد، ونتيجة لذلك جرى إنشاء هيئات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمراعاة الفجوة التنموية التي كان يعاني منها جنوب مصر، مقارنة بمحافظات الوجه البحري، إذ كانت هناك فجوة تنموية كبرى.

المشروعات القومية في صعيد مصر

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جاءت الدولة ببرنامج تنموي، يهدف إلى التنمية المتوازنة بمعني أن توزع المشروعات القومية بشكل متوازن وعادل، ويراعي ما تتميز به كل محافظة وكل إقليم بالشكل الذي يمكن أن يضع الدولة المصرية على خريطة التنمية، وكانت الأرقام في عام 2014، تشير إلى هذه الفجوة التنموية».

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: «الأرقام تشير الآن إلى القضاء على هذه الفجوة، وزيادة معدلات الاستثمار، من خلال خلق الفرص الاستثمارية، وتبني سياسة متكاملة هدفت إلى تحديد أولوياتها في قطاع الصعيد، وبدأت منذ الحديث عن توفير الخدمات الأساسية التي من المفترض أن يحصل عليها المواطن، وطبعًا كانت هناك الكثير من المبادرات في هذا الشأن، التى يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي كانت شاملة وكافية».