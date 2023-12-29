عمرو دياب يطرح 3 أغانٍ جديدة من ألبوم «مكانك»

طرح النجم عمرو دياب 3 أغان جديدة من ألبوم «مكانك»، والذي يضم 12 أغنية بدأ طرحها على مدار اليوم، وهي: «لوحدنا»، «الكلام ليك أنت»، و«متتعوضش بحد».

تفاصيل أغنية لوحدنا

أغنية لوحدنا كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أغنية الكلام ليك

أما أغنية الكلام ليك انت فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وأخيرا أغنية ما تتعوضش بحد وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، تسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

تصدر عمرو دياب التريند

وكان الفنان عمرو دياب تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية «بيوحشنا» أولى أغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك"، والذي يتضمن ١٢ أغنية، على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة لطرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.