قيادي بـ«مستقبل وطن»: الاقتصاد والتعليم والإسكان أولويات نقاشية في المرحلة المقبلة

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مصر شهدت على مدار الـ10 سنوات الماضية، طفرة في الطرق والكباري ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الإسكان المنتشرة على مستوى الجمهورية، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية، وتزايد الأزمات، إلا إننا نواصل العمل.

الأمن القومي المصري

وأوضح «فريد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي بذل جهدا كبيرا في إعادة مكانة مصر على المستوى الدولي والإقليمي، وأصبحنا من أفضل الدول عالميا، بفضل الاهتمام بالأمن القومي المصري، وأصبح الجميع يقدر قيمة ومكانة مصر على مختلف الأصعدة، وفي المجمل فإننا نعيش أجواء سياسية غير مسبوقة، عنوانها الأمل في غد أفضل.

التعليم والجامعات

وأكد عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قضايا الاقتصاد والتمكين الاقتصادي، والاعتماد على أنفسنا في الصناعة والزراعة، من أهم القضايا التى يجب أن ننقاشها، بجانب الاهتمام بالتعليم والجامعات والبحث العملي وبناء الأفراد، وكذلك ملف الصحة من أجل حياة المواطن، مع توجيه اهتمام خاص للمشروع القومي للتعليم، فالتقدم أساسه البحث العلمي والعمل والتطوير، ويجب أن نناقش أيضا مشكلات التصدير وننتهى منها في أقرب وقت.