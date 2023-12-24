محمد رمضان يحقق 750 مليون مشاهدة على يوتيوب بأغنية «Come Baby Come»

نشر موقع الفيديوهات يوتيوب الإحصائية السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال 2023 وكان من بينها أغنية «Come Baby Come» التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة، وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.

أغنية محمد رمضان «Come Baby Come» أعلى مشاهدة

وقدم محمد رمضان الأغنية ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذي جرى طرحه في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحا كبيرا بأغانيه خلال الفترة الأخيرة.

أغنية محمد رمضان الرسمية لكأس الأمم الأفريقية

وكانت آخر أغنيات محمد رمضان «اكوابا»، وهي الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في كوت ديفوار على شاطئ المحيط الأطلسي.