«تغير المناخ» يكشف تفاصيل «89 يوم شتاء».. وتحذير من موجات صقيع وأمطار رعدية

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة، إنّ فصل الشتاء يبدأ يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل، وينتهي هذا العام يوم الأربعاء 20 مارس 2024.

وأوضح فهيم، في تقرير يرصد حالة شتاء العام الحالية، أنّه يستمر لمدة 89 يوما بعد أن سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية، ويعتبر تأثير هذه البحار عالٍ وملحوظ خلال فصل الشتاء وأكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبينها مصر.

وتوقّع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن يكون الشتاء المقبل مختلفا من ناحية قوة الحالات الجوية، والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات الجوية وقوتها وتطرفها، وزيادة عمق المنخفضات الجوية وزيادة قوة السحب، وبالتالي تحولها لتصبح عالية التأثير، وزيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، إضافة إلى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

موجات صقيع قوية أواخر ديسمبر وطوال يناير

وأوضح فهيم أنّ شتاء هذا العام يتسم بعدة مظاهر، أبرزها الشتاء البارد الذي يتخلله موجات صقيع قوية أواخر ديسمبر وطوال يناير، متوقعا تشكل صقيع متأخر ربيعي، فضلا عن فرص كبيرة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار المتوسطة أو الغزيرة، وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى توقعاته بزيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد، وزيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة (الندى) صباحا.