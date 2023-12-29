نتائج مباريات المجموعة الرابعة لدوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية 

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتيجة مباريات فرق دوري القسم الرابع بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا» وجاءت نتائج مباريات المجموعة كالتالي فوز مركز شباب الدخيلة على الورديان بنتيجة 1/3، بينما تعادل الترسانة البحرية مع نظيره مركز شباب العبور بهدف لكل منهما.

المجموعة الثانية

وفى مباريات المجموعة الثانية التي تضم فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» حقق نجوم الحضرة الفوز على نجوم المتراس بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز المصري السكندري على مركز شباب النصر بهدف نظيف.

المجموعة الثالثة

بينما جاءت نتائج مباريات المجموعة الثالثة التي يلعب فيها فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية» اكتسح المصنع الحربى نظيرة توشكى بنتيجة 1/5 فيما فاز مركز شباب الحرية على دهميت 2/4

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» فجاء نتيجة مبارياتها، فوز مركز شباب الناصرية على نظيرة بهيج برباعية نظيفة ويفوز نجوم النصر على توماس بنفس النتيجة 0/4 ويتعادل ماريا مع ناصر بهدف لكل منهما.