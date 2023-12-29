انتهاء فعاليات مسابقة صيد الأسماك في مطروح بمشاركة 78 متسابقا (صور)

في أجواء حماسية، انتهت فعاليات مسابقة صيد الأسماك للهواة التي نظمها حزب حماة الوطن بمطروح بالتعاون مع جمعية صيد الأسماك بمطروح والمقامة اليوم، على شواطئ مدينة مرسى مطروح بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات لأول مرة بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وصول مراكب المتسابقين

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن، عن وصول مراكب المتسابقين المشاركين في مسابقة صيد الأسماك للهواة من البحر وهم 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات بإجمالي 78 متسابقا ومتسابقة.

وزن كميات السمك للمتسابقين

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن اللجنة المنظمة ولجنة الحكام تقوم بوزن كميات الأسماك وأحجامها للمتسابقين ال78 من 13 فريقا المشارك في مسابقة صيد الاسماك للهواة في مرسى مطروح، وسيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأوائل يوم الاثنين المقبل في حفل تكريم المتسابقين الفائزين بقاعة مكتبة مصر العامة، وراجعت اللجنة المنظمة جميع المراكب قبل إبحارها، للتأكد من عدم جود أية أسماك بداخلها قبل انطلاق فعاليات المسابقة، والتي أقيمت بنظامين في الصيد نظام التقسيط ونظام الجر، وبدأت من الساعة السابعة صباحاً وحتي الساعة الخامسة مساءً، في أجواء جميلة يسودها البهجة من المتسابقين.