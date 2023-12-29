ضبط سيارة نقل محملة بـ100 أسطوانة غاز خلال حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد 100 أسطوانة غاز كبيرة وزن 25 كيلو قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق، لبيعها لأحد مصانع الطوب، حيث جرى إعداد كمين لها وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

حملة تموينية في البحيرة

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع.

يذكر أن مدينة إدكو بمحافظة البحيرة شهدت أمس حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

تشديد الرقابة على السلع التموينية

ودعت نهال بلبع إلى ضرورة تشديد الرقابة على المعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف