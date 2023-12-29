جراحة مبتكرة لعلاج حالات جحوظ العينين الصعبة.. ما علاقتها بالأنف؟

يعاني الكثيرون حول العالم من جحوظ العينين الناتج عن عدة أسباب مرضية، ما يجعلهم يسعون إلى زيارة الطبيب لمعرفة السبب الأساسي وراء بروز العينين والحل النهائي لتلك المشكلة بأقل المضاعفات.

وفي هذا الإطار، توصلت مجموعة من أطباء جامعة سيتشينوف الطبية الروسية إلى طريقة جراحية غير تقليدية لعلاج الحالات الصعبة والمعقدة لجحوظ العينين، عندما تبرز مقلة العين أكثر من 4 ملليمترات، من خلال إجراء عملية جراحية داخلية عن طريق تجويف الأنف.

علاج جحوظ العينين الطبيعي

وكشف البروفيسور بيتر كوتشيتكوف، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة في معهد الطب السريري بالجامعة خلال حديثه لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، أنه في حال برزت مقلة العين من 3-4 ملليمترات عن وضعها الطبيعي أي جحوظ طفيف، فيكفي قيام أطباء العيون بتخفيف انضغاط العظام.

جراحة مبتكرة لعلاج زيادة جحوظ العينين

أما في حالة زيادة جحوظ العين عن 4 ملليمترات، ولم تحقق الجراحة التقليدية في العين التحسن المطلوب، فيتم اللجوء إلى جراحة الأنف لإزالة الجدار الداخلي لمحجر العين بأسرع وقت، كما أضاف كوتشيتكوف، أن تلك العملية تجرى كذلك في حالة معاناة المريض من الاعتلال العصبي البصري، وتستمر نحو ساعة واحدة على عين واحدة أو العينين معا، ونجح الأطباء بفضل هذه الجراحة في إنقاذ أكثر من 500 عين.

وقال الدكتور أحمد الحديدي، استشاري طب وجراحة العيون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصابة بالخلل في نشاط الغدة الدرقية أهم أسباب جحوظ العينين، كما يولد بعض الأطفال بمحجر عين ضيق، وتعبر الأورام خلف محجر العين من الأسباب كذلك في جحوظ العينين.

وأضاف أن العلاج ينقسم إلى شقين؛ الشق الأول دوائي من خلال معرفة سبب الجحوظ ومعالجته، فعلى سبيل المثال إذا كان السبب خلل في نشاط الغدة الدرقية يعالَج هذ الخلل من خلال أدوية الكورتيزون، ويتمثل الشق الثاني في إجراء عملية جراحية إذا كان السبب وراء هذ الجحوظ وجود ورم خلف محجر العين، فنستئصل هذا الورم.