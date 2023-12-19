افتتاح قسم الأورام في مستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 4 ملايين جنيه

أعلنت محافظة الدقهلية عن افتتاح قسم الأورام بمستشفى المنصورة الدولي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بمشاركة المجتمع المدني، ضمن أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والتي تتم على مرحلتين بتكلفة إجمالية 310 ملايين جنيه.

افتتاح قسم الأورام بمستشفى المنصورة الدولي

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الافتتاح جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة ذات التكنولوجيا العالية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن الافتتاح جاء بحضور الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى الدولي بالمنصورة، والدكتور أحمد النقيب نائب مدير المستشفى الدولي، وشمل التطوير الاهتمام بالبنية التحتية، ومنها المصاعد والسباكة ودورات المياه وشبكة الغازات.

وأكدت المحافظة أن المستشفى الدولي بالمنصورة هو أكبر مستشفى بالدقهلية، وأعمال التطوير الجارية به من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة لتكون على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية المتنوعة.