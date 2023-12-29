إزالة أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بحي المنتزه ثان في الإسكندرية

قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزة ثان بالإسكندرية، إن حملات الحي مستمرة بشكل يومي لمنع وإيقاف أي أعمال مخالفة على مستوى الحي، سواء أعمال بناء مخالف أو إشغالات وفرض احترام القانون والقرارات الوزارية لابد أن يكون من الجميع فلا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة.

رصد المخالفات

وأشارت «مدني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بتواصل جهود رصد مخالفات البناء على مدار اليوم والتصدي للمخالفين بكل حزم، لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري، يقوم حي ثان المنتزة بالتصدي لأعمال البناء المخالف، بشن حملات مستمرة بجميع مناطق الحي.

حملة مكثفة

وأوضحت أنه في استجابة لشكاوى المواطنين الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بوجود أعمال بناء مخالف، بالدور التاسع من أحد العقارات، بشارع 10 أسكوت وتوجهت حملة مكثفة بحضور وحدة التدخل السريع بالحي، ومديري وممثلي إدارات المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والإدارة الهندسية بالحي وأسفرت الحملة عن فك الشدة الخشبية، وهدم 5 أعمدة، والتحفظ على 100 لوح خشبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.