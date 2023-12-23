3 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدًا.. و«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس ليلًا

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية، متأثرة بالظواهر الجوية، التي تضرب البلاد، غدًا الأحد، في ظل تقلبات الطقس بالتزامن مع بدء موسم الشتاء، التي يأتي أبرزها على هيئة سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

ظواهر جوية تضرب المحافظات غدًا الأحد

أشارت الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد بالعديد من الظواهر الجوية، غدا الأحد، من بينها شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس في المحافظات غدا

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح على مناطق في السواحل الشمالية، وكذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة، على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وارتفاع الأمواج على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط؛ لتصل إلى 1.75 متر، كما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في محافظات الصعيد؛ لتصل إلى 8 درجات فقط.

درجات الحرارة غدًا الأحد على مستوى الجمهورية

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الأحد، في المحافظات، وجاءت كالتالي:

1- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

2- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

3- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

4- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

5- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات.

6- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.