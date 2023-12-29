عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش وقف إطلاق النار في غزة.. ما المقابل؟

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن أن مجلس الحرب ناقش مقترحا يتضمن الإفراج عن نحو 50 محتجزا في غزة مقابل وقف إطلاق نار شامل في القطاع لمدة شهر.

يأتي هذا فيما استمر جنود الاحتلال الإسرائيلي، في سياسة الاقتحامات والاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت آليات الاحتلال، مدينة جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

اقتحام مدينة جنين والقبض على شاب فلسطيني

فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا يدعى خلدون عرب محاميد من قرية عانين غرب جنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق خلال مواجهات اندلعت على جسر حلحول شمال مدينة الخليل عقب إغلاقها المدخل الشمالي للمدينة الخليل.

ارتفاع عدد الآليات المستهدفة من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة

في الوقت ذاته ارتفع عدد الآليات المستهدفة في الدرج والتفاح إلى 72 آلية، وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف 20 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 48 ساعة، في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في المنطقتين إلى 72 آلية، مؤكدة في بيان عبر «تليجرام»، تدمير دبابتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم «أونروا»، أشارت في وقت سابق، إلى استشهاد ما لا يقل عن 308 فلسطينيين وإصابة 1095 آخرين في قطاع غزة منذ بدء «السيوف الحديدية»، بعدما لجأوا إلى منشآتها، مضيفة في بيان عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.