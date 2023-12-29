أمين «حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بالمقترح المصري لوقف الحرب في غزة

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكده أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما في القضية الفلسطينية، ويعد المقترح انتصارا للجهود الدبلوماسية المصرية لإحلال السلام في المنطقة العربية.

المقترح المصري يهدف لحقن دماء الأبرياء

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، أن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، يهدف في المقام الأول لحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنه يثبت دور القيادة المصرية المساندة للشعب الفلسطيني، منذ بداية الأزمة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

الشعب الفلسطيني لن يتخل عن أرضه

وأوضخت عضو مجلس الشيوخ، أن الحرب على قطاع غزة تسببت في جعل المنطقة تعيش صراعا كبيرا، ومن الممكن تطوره حال عدم وقف الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل إيقاف الحرب في غزة، وحفظ أرواح ملايين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

واختتمت «إسحق» بأن الشعب الفلسطيني لن يتخل عن أرضه لأنه قاتل وحارب من أجلها بكل شجاعة، كما أن الشعب المصري يقف بجانبهم ويدعهم في وجه مخطط التهجير الإسرائيلي الذي يهدف لاحتلال الأرض بالكامل، مضيفة «القيادة السياسية المصرية لم تتخل عن الشعب الفلسطيني الشقيق طوال التاريخ، ومصطلح (مصر أم العروبة) لم يأت من فراغ، وإنما للمواقف التاريخية بجانب كل الأشقاء».