رئيس حزب الريادة: مبادرة وقف النار في غزة تعكس موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أشاد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، بالمبادرة المصريّة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب والعودة لطاولة المفاوضات على القضية، معتبرها بادرة جاءت لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم موقف فلسطين، خاصة بعد تعرض الأراضي الفلسطينية لعدوان غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي.

القضية الفلسطينية

وقال كمال حسانين، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابتًا على مر العصور، ولم يتغير، ويتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، يحيا فيها جموع الفلسطينيين بأمن وسلام، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لم تتوان لحظة في تقديم يعد العون للأشقاء الفلسطينيين، ودعم الموقف الفلسطيني بعد اندلاع الأزمة الأخيرة.

مصر قدمت الغالي والنفيس لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وتابع رئيس حزب الريادة: «مصر قدمت الغالي والنفيس لدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان مطلع أكتوبر الماضي، وظهر ذلك من خلال دعوة القاهرة للحشد الدبلوماسي المتمثل في قمة القاهرة للسلام، التي حاضرها معظم حكام ورؤساء دول العالم، وجاءت للوقف على أرض صلبة تجاه القضية الفلسطينية، فضلا عن المساعدات الإنسانية التي اصطفت أمام معبر رفح، مع الساعات الأولى للعدوان، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.