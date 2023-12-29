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قافلة طبية مجانية لمكافحة مسببات فقد البصر في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:39 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
قافلة طبية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، قيام مؤسسة صناع الخير بتنفيذ قافلة طبية مجانية لمكافحة مسببات فقد البصر ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بمدينة أجا.

قافلة طبية بالمجان بالدقهلية

وأكد «عبد العزيز» في بيان، أن القافلة الطبية المجانية في مركز ومدينة أجا جاءت في إطار التعاون بين مديرية تضامن الدقهلية ومؤسسة صناع الحياة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أن القافلة الطبية تضمت الكشف على عدد 500 مريض عيون وصرف علاج لعدد 188 حالة تحويل 35 مريضا لإجراء عمليات مختلفة وعدد 200 نظارة بالمجان.

وأوضح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة، أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين طالبوا تكرار القوافل الطبية لأمراض أخرى ويجرى العمل على تنظيم عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستهداف قرى حياة كريمة في محافظة الدقهلية.

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