يتطلع الكثير من المتقدمين في قرعة حج الجمعيات الأهلية إلى معرفة رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الدقهلية، وعمل عدة خطوات من أجل معرفة نتيجة التقديم سواء بالقبول أو الرفض أو قرعة الاحتياطي.

رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الدقهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يوجد رابط محدد من أجل معرفة نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية من هنا والدخول عليه وعمل عدة خطوات:

- الدخول علي الرابط المذكور في الأعلي

- اختيار نتيجة القرعة

- تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم

- إدخال اسم المحافظة والمركز التابع له

- الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حددت آخر موعد للتقديم لحج التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بعد أن فتح التقديم يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، على أن يكون آخر موعد يوم 30 نوفمبر.

جاءت شروط التقديم في قرعة الحج بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية.

- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

وأتاحت المديرية موعد إجراء القرعة سيتم إجراؤها في النصف الثاني من شهر ديسمبر، والإعلان عن النتيجة الخاصة بالقبول أو الرفض.