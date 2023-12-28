نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في محافظة الدقهلية (أسماء)

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الدقهلية، من خلال إتاحة ملف كامل بالاسماء الفائزين في قرعة الحج.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

ويمكن للمواطنين الحصول علي نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في محافظة الدقهلية من هنا عن طريق الدخول إليه من هنا والحصول علي أسماء الفائزين.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا عن طريق الرقم القومي الخاص بالمتقدم وتسجيل البيانات المطلوبة.

التقديم في حج الجمعيات الأهلية

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية حددت عدة أوراق من أجل التقديم في حج الجمعيات الأهلية كالآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023