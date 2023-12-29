أسعار هدايا الكريسماس بالوادي الجديد «على قد الإيد».. شيكولاتة وشجرة عيد الميلاد

يحتفل مواطنو الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بليلة رأس السنة لينتهي عام 2023 ويبدأ عام 2024، بالعديد من الطقوس أهمها الخروج للتنزه، وتقديم هدايا ليلة عيد الميلاد المجيد المميزة بصورة بابا نويل «سانتا كلوز» ومتعلقاته من الزلاجة الثلجية والثلج والشوكولاته ومشروبات ليلة الميلاد، وتنتشر تلك الصور على الهدايا، التى ملأت أسواق الوادي الجديد.

بوكس رأس السنة والتي يستعرض«الوطن» أسعار هدايا رأس السنة بمحافظة الوادي الجديد وبحسب ما قاله محمد علاء، تاجر جملة، لـ«الوطن» الذي أوضح أنه يبدأ طرح هدايا عيد الميلاد منذ نهاية شهر نوفمبر وتبلغ ذروة الموسم بليلة رأس السنة، إذ انتشر هذا العام «بوكس رأس السنة» ويضم بابا نويل وشيكولاتة وقطع ملابس صوفية.

أسعار هدايا عيد الميلاد

انتشرت شيكولاتة الكريسماس والمجسمة لبابا نويل ومتعلقاته داخل الوادي الجديد بسعر 25 جنيهاً و10 جنيهات للشوكولاته للقطعة الواحدة.

بابا نويل هدية عيد الميلاد الأشهر

يتنوع هذا العام هدايا بابا نويل بين الدمى القطنية أو المجسمات الخشبية أو البلاستيكية وتختلف أسعارها وفقا لحجمه بداية من 20 جنيهاً والتي تم تصميمها صغير والذي عادة ما يكون ميدالية او تعليقة لشجرة عيد الميلاد وصولاً إلى 200 جنيه سعر الدمى متوسطة الحجم.

سعر الورود 15 جنيها

- شجرة عيد الميلاد: يبدأ سعرها من 25 جنيها.

- شرابات عيد الميلاد: يبدأ سعرها من 30 جنيها.

- الورود: الورد الأحمر يبدأ سعر الورد بـ 15 جنيهات.