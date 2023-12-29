جنات تستعد لطرح أغنية «الشمخ الجواني» تزامنا مع أعياد الكريسماس

تستعد المطربة جنات لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان «الشمخ الجواني»، تزامنًا مع أعياد واحتفالات الكريسماس، والتي تطلقها على طريقة الـ«فيديو كليب» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «الشمخ الجواني»

أغنية «الشمخ الجواني» من ألحان مصطفى العسال، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع مصطفي الخضري، وتم تصوير الفيديو كليب بتوقيع المخرج كامبا، وتنتمى لنوعية الأغاني الرومانسية.

آخر أعمال جنات

وكان آخر أعمال جنات أغنية «وكأنك سكر»، والتي طرحتها مايو الماضي، من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسي، وتوزيع يحي يوسف.

واعتادت المطربة جنات فى الفترة الأخيرة على التنوع في أغانيها التي تقدمها بلهجات وألوان موسيقية مختلفة، فقبل أغنية «وكأنك سكر»، طرحت أغنية «التفاح والفراولة» فبراير الماضي، باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات باسم عادل، وتوزيع ومكساج حازم سعيد وكلمات باسم عادل.