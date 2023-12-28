الكريسماس بـ15 نكهة أوروبية في الغردقة (صور)

تستمر احتفالات الكريسماس بمشاركة آلاف السياح الأجانب بمدينة الغردقة السياحية حيث الطقوس الأوروبية تلقي بظلالها على احتفالات الكريسماس على الشواطئ بمشاركة 15 جنسية أجنبية في أسبوع الاحتفال برأس السنة.

الكريسماس بطعم أوروبي

وأشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أصداء احتفالات الكريسماس مستمرة بالغردقة بطقوس أوروبية خالصة سواء في ارتداء الزي أو مظاهر الاحتفال وطريقة الاحتفال الأوربية بمشاركة سياح أجانب من 15 جنسية أجنبية مختلفة في مقدمتهم الألمان والروس والإيطاليون والتشيك الذين يتوافدو بالآلاف على الغردقة يومياً عبر عشرات رحلات الطيران السياحية.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إلى أن الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري وكسرت حاجز 95 % تزامنا مع زيادة حركة رحلات الطيران من مختلف مطارات أوروبا.