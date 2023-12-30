قطع المياه في محافظتين اليوم للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة أماكن في المحافظات، اليوم السبت، قطع المياه للصيانة الدورية؛ وفقًا لإعلان الوحدات التابعة لها، وشركات المياه، إذ يجرى غسيل المروقات وتطهير الخزانات بها.

كما دعت شركات المياه المواطنين بالأماكن المتأثر بقطع المياه اليوم بتوفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمدارس والمستشفيات، كما يمكن طلب سيارات المياه مجانا بالاتصال على الخط الساخن 125.

قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم بالمحافظات في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وأماكن قطع المياه ومواعيد انقطاع المياه، وعودتها كالتالي:

أماكن قطع المياه اليوم

أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة التابعة لمحافظة البحيرة، قطع المياه اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا للصيانة الدورية.

مواعيد قطع المياه اليوم

كشف مجلس مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان عن قطع المياه اليوم السبت لمدة 17 ساعة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم نتيجة القيام بأعمال ربط خط الطرد الرئيسي لرابع مياه وادي العرب قطر 800 سم وحدد أماكن قطع المياه بالقرى التابعة لخط المياه ومنها قرى العرب بالمالكي.

موعد عودة المياه اليوم

وتعود المياه لمدينة طلخا بالكامل، وجزء من مركز نبروه، اليوم الساعة 7 صباحا عقب قطعها لمد 12 ساعة لأعمال صيانة على قطعية قطر 700 مم داخل مرفق مياه طلخا.

كما تعود المياه لمناطق «المنوات وعش سقارة و عزبة مقارو ميت قادوسو ميت شماس» الساعة 8 صباحا بمحافظة الجيزة عقب قطع المياه لمدة 12 ساعة، لأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم، وأعمال التطهير بمحطة مياه أبوالنمرس.