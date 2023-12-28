قطع المياه اليوم عن 20 منطقة بالمنوفية لمدة 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

تشهد أكثر من قرية فى مركز بمحافظة المنوفية اليوم الخميس، قطع المياه للصيانة الدورية لمحطات المياه بها وتطهير الخزانات وغسيل المروقات بناء على الجدول الدورى المعتمد شهريا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لقطع المياه لمدة 4 ساعات، للصيانة ولتقديم خدمة أفضل لعملائها.

وتنشر "الوطن" تفاصيل قطع المياه اليوم وفقا لشركة مياه المنوفية وموعد قطع المياه وموعد عودتها وأماكن إنقطاع المياه تفصيليا ونصائح للمواطنين فترة قطع المياه.

موعد قطع المياه اليوم بالمنوفية

حددت مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه خلال الفترة الصباحية اليوم الخميس، للصيانة الدورية بداية من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه في المنوفية

بينما أماكن قطع المياه، اليوم الخميس، وفقا لجدول الصيانة الدوري، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قرى الراغب وطوخ البراهنة وشبرا باص وإصطبارى.

- مركز تلا: قطع المياه عن كفرالعرب وبابل

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى أبهنس وشمنديل وطه شبرا والرملى.

- مركز الباجور: قطع المياه عن ميت عفيف.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن ساحل الجواير.

- مركز أشمون: قطع المياه عن قرى براشيم ورملة الأنجب ومؤنسة وجريس وشنشوز وسمادون.

نصائح فترة قطع المياه اليوم

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية المواطنين بالأماكن المتأثر بالقطع بتوفير مياه خاصة المدارس والمخابز والمستشفيات والمحال الخدمية.

- مركز منوف: قطع المياه عن قريتى دملاى وسيركى.