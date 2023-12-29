قطع المياه في عدد من المناطق بالجيزة والدقهلية اليوم.. لمدة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من مناطق الجيزة والدقهلية، للقيام بأعمال الصيانة.

أماكن ومدة انقطاع المياه بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مدينة طلخا بالكامل، وجزء من مركز نبروه، اعتباراً من الساعة 6 من مساء اليوم، وحتى الساعة 7 من صباح الغد، نظرا للقيام بتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 مم داخل مرفق مياه طلخا.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أماكن ومدة انقطاع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: «المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس» لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح السبت.

القيام بأعمال الصيانة بخط المياه بطريق مصر أسيوط

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم، بطريق مصر أسيوط البطيء، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبوالنمرس.