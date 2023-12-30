هدايا الكريسماس في الوادي الجديد.. بينها أدوات منزلية ومفروشات

تتميز هدايا رأس السنة الميلادية 2024 بتنوعها ما بين الشيكولاتة والورود ودباديب وبابا نويل، لتضفي جواً من الرومانسية في ليلة تتكرر كل عام، ولكن هدايا رأس السنة بالوادي الجديد تختلف هذا العام، حُيث ظهرت هدايا مادية ذات منفعة وفقاً لحديث أم مينا، صاحبة محل هدايا وأدوات منزلية، لـ«الوطن»، موضحة أن الكثيرين يقبلون على الهدايا العينية بدعوى أنها مفيدة أكثر وتؤدي غرضها العام والاحتفال.

تستعرض «الوطن» أغرب هدايا رأس السنة بالوادي الجديد وأكثرها انتشارا وفقاً لحديث «أم مينا».

أغرب هدايا ليلة الميلاد بالوادي الجديد

تنوعت هدايا رأس السنة بالمفروشات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد ما بين الستارة وملاية السرير والفوط القطنية التي تحمل رسوم ليلة عيد الميلاد المجيد، وتتراوح أسعارها ما بين 250 جنيها لـ6 فوط، و150 جنيه للستارة، و300 جنيها لطقم الملاية

أدوات المائدة في ليلة الميلاد

قال جهاد محمد، صاحبة محل أدوات منزلية بالخارجة،إن هدايا عيد الميلاد المجيد بليلة رأس السنة تنوعت من خلال أدوات المطبخ بين الصواني ذات الحوامل بسعر 60 جنيها للواحدة، كما بلغ سعر قوالب السليكون لتشكيل حلوى عيد الميلاد سعر 10 جنيهات للقالب الواحد، وماسك الطعام والعديد من أدوات المائدة التي تحتوي علي رسوم بابا نويل بسعر 15 جنيها للقطعة.

ملابس رأس السنة

وأضاف، محمد عوض تاجر محل ملابس بالخارجة، إن هدايا الملابس هذا العام حظت بحضور طاغٍ على هدايا رأس السنة هذا العام وتشكلت ما بين ملابس منزلية أو للخروج تحمل اللون الأبيض والأحمر ورسومات بابا نويل للأطفال والكبار بأسعار متفاوتة تبدأ من 100 جنيه.