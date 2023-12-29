محمود مسلم: المقترح المصري «الأنسب» لنزع فتيل الأزمة في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ المقترح المصري لنزع فتيل الأزمة في قطاع غزة هو «الأنسب»، بحكم درايتها بالموقف الفلسطيني.

المقترح المصري ينجي كل الأطراف

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة العربية، أنّ المقترح يعتبر «نجاة» لكل الأطراف، حيث تخرج إسرائيل بشكل أفضل بعد فشلها في تحقيق أهدافها على الأرض مثل قتل قادة حماس أو استعادة الرهائن، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية في مأزق أمام شعبها، كما أنّ حماس لا ترضى عن قتل المئات من الأبرياء كل يوم.

الوضع في غزة أصبح صبعا جدا

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بأنّ الأمر أصبح صعبا جدا، كما أن الضمير الإنساني العالمي أصبح يئن مما في فلسطين، وبالتالي، فإن استجابات الحكومات الغربية في واشنطن أو أوروبا ستكون أفضل من ذي قبل للضغط على إسرائيل كي توافق على هذا المقترح، موضحًا أن مصر لديها خبرة كبيرة على مستوى إدارة هذا الملف، ومَن صاغوه لديهم دراية ووضعوا محاور يمكن قبولها من جميع الأطراف.