سارة حسنين تحصد لقب الموسم الثاني من «كابيتانو مصر».. وأفضل حارس يقبل رأس إكرامي

عرضت اليوم، قناة On time sports الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

وفازت سارة حسنين بلقب الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر».

وحقق فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين الفوز على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، بنتيجة 5-1.

وخلال الحلقة وُزِّعَت الجوائز على مواهب «كابيتانو مصر»، وحصل محمد الصاوي من فريق ثابت البطل على جائزة أفضل حارس.

وقام نجوم الحلقة وقيادات الشركة المتحدة بتسليم الجائزة لمحمد الصاوي الذي قام بدوره بتقبيل رأس الكابتن إكرامي.