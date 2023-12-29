رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سارة حسنين تحصد لقب الموسم الثاني من «كابيتانو مصر».. وأفضل حارس يقبل رأس إكرامي

كتب:

محمد عزالدين
10:56 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
محمد الصاوي

محمد الصاوي

عرضت اليوم، قناة On time sports الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

وفازت سارة حسنين بلقب الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر».

وحقق فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين الفوز على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، بنتيجة 5-1.

وخلال الحلقة وُزِّعَت الجوائز على مواهب «كابيتانو مصر»، وحصل محمد الصاوي من فريق ثابت البطل على جائزة أفضل حارس.

وقام نجوم الحلقة وقيادات الشركة المتحدة بتسليم الجائزة لمحمد الصاوي الذي قام بدوره بتقبيل رأس الكابتن إكرامي.

اقرأ المزيد:

ثابت البطل يتقدم على «شحتة» بهدف دون رد في الشوط الأول من نهائي كابيتانو مصر

وزير الشباب يوجه رسالة للأندية في ختام الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»

حسام صالح: «كابيتانو مصر» حقق نتائج رائعة.. وسعيد بالنجاح الذي وصلنا إليه

أشرف سالمان: المتحدة تقدم في «كابيتانو مصر» منظومة علمية كاملة لاكتشاف المواهب

عماد متعب لـ«كابيتانو مصر»: الجلوس احتياطيا أكثر ما أزعجني قبل اعتزالي

حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر».. (بث مباشر)
بقلم محمد عزالدين