«تضامن كفر الشيخ»: دورات تدريبية للمرأة الريفية على أهمية التحول الرقمي

أكد الدكتور ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، أهمية التعرف على الجوانب الهامة للتحول الرقمي للمرأة الريفية، وطرق التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من استخدام الموبايل وكيفية استخدام «الفيزا كارت»، والتعامل مع ماكينات الصرف الآلي والحصول على الخدمات من خلال الموبايل وتعريفهم بالخط الساخن في جميع المجالات لحل مشكلاتهم اليومية، من خلال عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.

دورات لتنمية مهارات المرأة الريفية عن التحول الرقمي

وأوضحت الدكتورة «جلالة»، مدير مديرية التضامن، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أنه تم وضع برنامج تدريبي بقري الإقليم، لتأهيل المرأة الريفية عن طرق وبرامج التحول الرقمي للمرأة العاملة في ريف المحافظة، حتى تواكب تكنولوجيا ومجريات العصر.

التدريب أمر هام للمرأة الريفية

وأشارت إلى أن التدريب على وسائل التكنولوجيا الحديثة للمرأة الريفية أمر جلل وهام، حتى تستطيع بناء جيل قادر على مُجريات العصر الحديث، لافتة إلى أن الأم في ريف الإقليم، هي عصب الأسرة وأسس تقدمها، الأمر الذي يتطلب التدريب والتطوير لها في مختلف جوانب الحياة والتي منها التحول الرقمي.