«صحة كفر الشيخ»: مكافحة العدوى أولوية قصوى للحفاظ على صحة المرضى

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في محافظة كفر الشيخ، أن مكافحة العدوي داخل المستشفيات، والحد من انتشارها أولوية قصوى؛ للحفاظ على صحة المرضي من الإصابة بأي عدوي، والتي تنتقل من مريض إلى آخر.

النظافة العامة والمتابعة المستمرة

وأوضح الدكتور «شقوير»، أن النظافة العامة والمتابعة للأقسام الطبية داخل المستشفيات، وكذلك تطبيق معايير الصحية من التعقيم والتطهير بالمنظفات الطبية تعد من أساليب مجابهة الأمراض المعدية ومكافحة العدوي بالمستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أنّ اتباع ما سبق ذكره يقلل من انتشارها بين المرضي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل صحة كفر الشيخ، للمرور علي عدد من مستشفيات إدارة بلطيم الصحية بالمحافظة؛ للوقوف علي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك عن طريق مكافحة العدوي.

1004 ملف لطب الأسرة

كما اطلع وكيل صحة كفر الشيخ، على عدد من ملفات طب الأسرة والبالغ عددها 1004 ملفات؛ للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة والطفل، والتي من شأنها تحسين صحتهم وتقليل الإصابة لهن أثناء فترات الحمل، وعقب حالات الولادة.