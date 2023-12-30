مفاجآت سارة أم عقبات؟.. تفسير رؤية شجرة الكريسماس في المنام

تعد شجرة عيد الميلاد أو شجرة الكريسماس من أبرز تقاليد الاحتفال بالعام الجديد حول العالم، وقد يرى الإنسان شجرة عيد الميلاد في منامه، ما يجعله يبحث عن تفسير ودلالات هذا الحلم، والتي تختلف باختلاف تفاصيل الحلم والحالة الاجتماعية للرائي.

بحسب تفسير العالم ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام، فإن رؤية شجرة عيد الميلاد في المنام يشير إلى حسن الحظ والتخطيط للمناسبات السعيدة والاحتفالات، التي ربما يتبعها الأحزان، وقد فصّل دلالات رؤية شجرة الكريسماس وفقًا للحالة الاجتماعية.. كالتالي:

رؤية شجرة عيد الميلاد للعزباء

قال ابن سيرين إن احتفال المرأة العزباء بعيد الميلاد المجيد دليل على تحقيق أمنية طال رغبتها، وتشير شجرة الكريسماس إلى حسن الحظ ووفرة الفرص في الزواج والتوظيف، كما يشير احتفال العزباء بعيد الميلاد إلى الاستقرار النفسي لها.

تفسير حلم شجرة الكريسماس للمتزوجة

فسّر ابن سيرين رؤية احتفال المرأة المتزوجة بأعياد الميلاد على قرب انتهاء الكرب والقلق وتحسن ظروف المعيشة، كما يدل ذلك الحلم على توطيد علاقة الحب بينها وبين زوجها، كما تشير الرؤية إلى المفاجآت السارة وتعافي المرضى أو نجاح أطفالها.

وأوضح ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام أن احتفال المرأة الحامل بشجرة العام الجديد هو دليل على الأخبار السعيدة من خلال تحقيق الأمنيات وولادة مولود صالح.

حلم رؤية شجرة عيد الميلاد للمطلقة

يرى ابن سيرين أن رؤية المرأة المطلقة لشجرة عيد الميلاد دليل على تحسن الأوضاع في الأيام المقبلة وتحقيق سعادة غير متوقعة، أما إذ رأت المرأة المطلقة شجرة عيد الميلاد مزينة بالشموع فقد يوحي ذلك بالشعور بعد الراحة والرضا والأخبار الحزينة.

وقد تشير شجرة الكريسماس إلى بداية حياة جديدة في حياة المرأة المطلقة من خلال الحصول على زوج جديد أو وظيفة مرموقة تشعرها بالاستقرار.

تفسير رؤية شجرة عيد الميلاد للرجل

يدل حلم الرجل بشجرة عيد الميلاد على مرحلة جديدة في حياته من خلال الحصول على وظيفة جديدة أو زوجة صالحة، وربما يشير ذلك إلى حدث سعيد سيتبعه بعض العقبات.