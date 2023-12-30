آية سليم تعلن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» (صور)

أعلنت الفنانة آية سليم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد».

ونشرت آية سليم مجموعة صور من كواليس المسلسل معلقةً: «استنونا في وبينا ميعاد الجزء 2 قريب أوي أوي».

أبطال مسلسل «وبينا معاد»

وحقق الجزء الأول من مسلسل «وبينا ميعاد» نجاحا كبيرا وإشادات من النقاد والجمهور، حيث تصدرت عدد من حلقاته التريند، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم مدحت صالح، بسمة، شيرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.