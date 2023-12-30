عاجل.. الزمالك يفاوض لاعب مفاجأة في الأهلي لضمه ورد نهائي

كشف محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن طلب ضم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل ابتعاده عن حراسة مرمى الفريق خلال الفترة الماضية، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية إنه طلب ضم مصطفى شوبير من والده خلال الأيام الماضية، من أجل انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك، مؤكدا أن هناك مكالمة حدثت بينه وبين شوبير من أجل بحث إمكانية انتقاله إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل، ولكن رده كان بالرفض.

وتابع: «كابتن شوبير أكد لي أن مصطفى شوبير مرتبط بنادي الأهلي، وفكرة انتقاله إلى نادي الزمالك صعبة»، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته، ولكن رغبته كانت البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء، وعدم الرحيل عن صفوف النادي».